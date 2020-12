Pressato da Regioni e Iv | il Governo tira fuori 645 milioni di ristori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Il via libera arriva dal Tesoro a metà pomeriggio. È lì che poche ore prima Giuseppe Conte ha fatto recapitare una richiesta urgente. Questa: servono soldi, subito, prima di presentarsi in tv per annunciare il lockdown a rate di Natale. E i soldi servono per i bar e per i ristoranti che resteranno chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il piano era un altro e cioè un decreto- il quinto - a gennaio, onnicomprensivo, cioè con i soldi per tutte le attività interessate dalle restrizioni. Ma la necessità diresubito quantomeno una cifra simbolica - alla fine quantificata in 645- si è imposta sotto la pressione dei governatori e dei renziani. Nelle stesse ore in cui ilmetteva a punto il calendario dei giorni rossi e di quelli arancioni, i presidenti di Regione in riunione ...