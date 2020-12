Premio FiuggiStoria 2020, annunciati i vincitori (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Fondazione Levi Pelloni annuncia i nomi dei vincitori del Premio FiuggiStoria 2020: tra i premiati Mario Calabresi, Bruno Maida, Noemi Ghetti Nel corso di una riunione tenutasi presso la sede nazionale della Fondazione Levi Pelloni, sono stati annunciati i nomi degli autori che si sono aggiudicati il riconoscimento della XI edizione del Premio FiuggiStoria 2020. Il Premio, pensato e voluto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Fondazione Levi Pelloni annuncia i nomi deidel: tra i premiati Mario Calabresi, Bruno Maida, Noemi Ghetti Nel corso di una riunione tenutasi presso la sede nazionale della Fondazione Levi Pelloni, sono statii nomi degli autori che si sono aggiudicati il riconoscimento della XI edizione del. Il, pensato e voluto… L'articolo Corriere Nazionale.

Il FiuggiStoria Europa a MARK HONIGSBAUM. Premiata anche ELENA SOFIA RICCI Annunciati venerdì 18 dicembre 2020, in una riunione tenutasi da remoto presso la sede nazionale della Fondazione Levi Pellon ...

