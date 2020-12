Premier League: il riepilogo della 13° giornata (Di venerdì 18 dicembre 2020) Premier League, 13° giornata. Il Liverpool torna in testa battendo il Tottenham di Mourinho ad Anfield. Deludono Manchester City, Chelsea e Arsenal, vittorie invece per Manchester United, Everton e Leeds. Come è andata la 13° giornata di Premier League? Manchester City-WBA 1-1 Guardiola non riesce ad andare olte l’1-1 nella sfida dell’Emirates contro il West Bromwitch Albion. Partita presa sottogamba dai Citizens che speravano di vincere per risalire una classifica al momento complicata. Gundogan la apre, alla prima azione essenziale dei padroni, con un grande giocata. Il vantaggio rinvigorisce la formazione di Manchester, che dopo aver preso per mano la gara tenta di affondare per la seconda rete. Ma a sorpresa il WBA di Slaven Bilic trova la rete del pareggio con ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020), 13°. Il Liverpool torna in testa battendo il Tottenham di Mourinho ad Anfield. Deludono Manchester City, Chelsea e Arsenal, vittorie invece per Manchester United, Everton e Leeds. Come è andata la 13°di? Manchester City-WBA 1-1 Guardiola non riesce ad andare olte l’1-1 nella sfida dell’Emirates contro il West Bromwitch Albion. Partita presa sottogamba dai Citizens che speravano di vincere per risalire una classifica al momento complicata. Gundogan la apre, alla prima azione essenziale dei padroni, con un grande giocata. Il vantaggio rinvigorisce la formazione di Manchester, che dopo aver preso per mano la gara tenta di affondare per la seconda rete. Ma a sorpresa il WBA di Slaven Bilic trova la rete del pareggio con ...

CB_Ignoranza : Intanto, in un universo parall...ah no è la Premier League. - MoliPietro : Premier League: il riepilogo della 13° giornata - infobetting : Formazioni Premier League 14a giornata 2020/2021 - JosephC38292602 : @peppeiannicelli Il Napoli è da scudetto, ma nessuno parla dell Inter senza coppe. Conte senza coppe va come un tre… - sportli26181512 : Rooney al Manchester United, la dinastia continua: il figlio Kai firma per i Red Devils: Il piccolo Kai Rooney, 11… -