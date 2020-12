Pre Parma-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per il pre Parma-Juventus, il tecnico dei bianconeri, Andrea Pirlo ha presentato in conferenza stampa il match del Tardini in programma sabato 19 dicembre alle ore 20.45. Pre Parma-Juventus: cosa ha detto Pirlo? Che squadra è il Parma? “Una squadra che sta facendo bene. Da quando hanno cambiato modulo stanno facendo risultati positivi e importanti come a Genoa e a Milano contro il Milan. È una squadra che si sta riprendendo, ha un allenatore nuovo, quindi bisogna stare attenti perché si gioca ogni tre e ci sarà bisogno di riprendere un po’ di forze sia fisiche che mentali”. Che partita si aspetta tatticamente? “Una partita classica dove cercheranno di difendersi e ripartire, hanno giocatori molto veloci nelle ripartenze come Gervinho e Karamoh. Bisogna ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 dicembre 2020) Per il pre, il tecnico dei bianconeri, Andreaha presentato in conferenza stampa il match del Tardini in programma sabato 19 dicembre alle ore 20.45. Pre: cosa ha detto? Che squadra è il? “Una squadra che sta facendo bene. Da quando hanno cambiato modulo stanno facendo risultati positivi e importanti come a Genoa e a Milano contro il Milan. È una squadra che si sta riprendendo, ha un allenatore nuovo, quindi bisogna stare attenti perché si gioca ogni tre e ci sarà bisogno di riprendere un po’ di forze sia fisiche che mentali”. Che partita si aspetta tatticamente? “Una partita classica dove cercheranno di difendersi e ripartire, hanno giocatori molto veloci nelle ripartenze come Gervinho e Karamoh. Bisogna ...

MoliPietro : Pre Parma-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo - SimoneAvsim : Le parole di Andrea #Pirlo pre #ParmaJuve. Qui l'intervista a JTV ?? - SimoneAvsim : #Pirlo a JTV pre #ParmaJuve ha sottolineato la crescita della squadra in tutti i reparti e in entrambe le fasi, pur… - lungoparma : GLI “ASPRILLAS” con Matteo Caselli e Dario Serventi / ANALISI PRE PARTITA E PRONOSTICO DI PARMA-CAGLIARI (VIDEO): G… - gabrielemajo : New post: GLI “ASPRILLAS” con Matteo Caselli e Dario Serventi / ANALISI PRE PARTITA E PRONOSTICO DI PARMA-CAGLIARI ( -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Parma Pre Parma-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo Periodico Daily - Notizie Pre Parma-Juventus: le dichiarazioni di Pirlo

Per il pre Parma-Juventus ha parlato il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo. Leggi le sue dichiarazioni alla vigilia del match ...

Aggiornamento Covid, in Emilia Romagna 75 nuovi decessi e 1.745 positivi

10 tramite i test pre-ricovero. Per 316 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 381 nuovi casi, Bologna (355), Reggio Emilia (228), ...

Per il pre Parma-Juventus ha parlato il tecnico dei bianconeri Andrea Pirlo. Leggi le sue dichiarazioni alla vigilia del match ...10 tramite i test pre-ricovero. Per 316 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 381 nuovi casi, Bologna (355), Reggio Emilia (228), ...