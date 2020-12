Prandelli: “Voglio lo spirito visto col Sassuolo. Mercato? Abbiamo mandato qualche letterina a Babbo Natale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Fiorentina è attesa domani dal Verona, per provare a risollevarsi da questo periodo negativo. In conferenza stampa ha parlato Cesare Prandelli. Questa la sua analisi del momento viola: “Dobbiamo dare continuità alla prova di mercoledì: col Sassuolo Abbiamo fatto una buona partita contro una formazione temibile, lo spirito e l’atteggiamento mi è piaciuto. C’era un bel clima. L’atteggiamento dell’altra sera era quello di una squadra che non voleva perdere. Dobbiamo assolutamente continuare così”. Cambio modulo: “Rivedendo gli allenamenti e la partita che Abbiamo fatto con 4 difensori c’erano un po’ di incertezze, volevo togliere tutti gli alibi alla squadra e volevo responsabilizzarla. Sono sempre convinto che quando si parla di fase difensiva questa va fatta al meglio. Io non mi vergogno a difendere ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Fiorentina è attesa domani dal Verona, per provare a risollevarsi da questo periodo negativo. In conferenza stampa ha parlato Cesare. Questa la sua analisi del momento viola: “Dobbiamo dare continuità alla prova di mercoledì: colfatto una buona partita contro una formazione temibile, loe l’atteggiamento mi è piaciuto. C’era un bel clima. L’atteggiamento dell’altra sera era quello di una squadra che non voleva perdere. Dobbiamo assolutamente continuare così”. Cambio modulo: “Rivedendo gli allenamenti e la partita chefatto con 4 difensori c’erano un po’ di incertezze, volevo togliere tutti gli alibi alla squadra e volevo responsabilizzarla. Sono sempre convinto che quando si parla di fase difensiva questa va fatta al meglio. Io non mi vergogno a difendere ...

