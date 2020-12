Pontedera, tenta di stuprare una donna di 62 anni: arrestato gambiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pontedera, 18 dic – Ormai una donna non deve temere di girare in solitaria soltanto di notte, ma anche di giorno. Sono sempre di più infatti i casi di stupri commessi o tentati sotto la luce del sole da parte di immigrati. Ieri a Pontedera, in provincia di Pisa, una signora di 62 anni è stata aggredita da un gambiano di 22, con precedenti per spaccio di droga e violenza sessuale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, anche grazie alle videocamere di sorveglianza all’interno dell’edificio, l’assalto è avvenuto nell’androne del palazzo dove la donna risiede: lo stupratore l’ha scaraventata a terra trascinandola in un sottoscala dove avrebbe cercato di violentarla. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e a gridare aiuto. L’aggressore è così fuggito, ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic – Ormai unanon deve temere di girare in solitaria soltanto di notte, ma anche di giorno. Sono sempre di più infatti i casi di stupri commessi oti sotto la luce del sole da parte di immigrati. Ieri a, in provincia di Pisa, una signora di 62è stata aggredita da undi 22, con precedenti per spaccio di droga e violenza sessuale. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, anche grazie alle videocamere di sorveglianza all’interno dell’edificio, l’assalto è avvenuto nell’androne del palazzo dove larisiede: lo stupratore l’ha scaraventata a terra trascinandola in un sottoscala dove avrebbe cercato di violentarla. Fortunatamente la vittima è riuscita a divincolarsi e a gridare aiuto. L’aggressore è così fuggito, ma ...

