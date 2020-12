Ponte Morandi, nuova accusa dei pm ad Autostrade: fu “crollo doloso” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell’ordinanza di pronuncia sugli arresti degli ex manager di Autostrade, il Tribunale del Riesame ha scritto due parole pesantissime: “crollo doloso“. E’ questa la nuova accusa mossa dai giudici ai vertici di Aspi per la tragedia del Polcevera. Repubblica Genova scrive: “Secondo i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, quanto avvenuto prima del 14 agosto 2018 non può essere spiegato soltanto con un comportamento colposo, ma con una condotta consapevole da parte di chi aveva degli obblighi di manutenzione o di controllo su un Ponte pieno di problemi“. Ciò non vuol dire, specifica il quotidiano, che i dirigenti e tecnici di Aspi “abbiano agito in un certo modo – o non abbiano agito affatto – perché intenzionati a far crollare il Ponte”. Ma vuol dire che i manager ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Nell’ordinanza di pronuncia sugli arresti degli ex manager di, il Tribunale del Riesame ha scritto due parole pesantissime: ““. E’ questa lamossa dai giudici ai vertici di Aspi per la tragedia del Polcevera. Repubblica Genova scrive: “Secondo i pm Massimo Terrile e Walter Cotugno, quanto avvenuto prima del 14 agosto 2018 non può essere spiegato soltanto con un comportamento colposo, ma con una condotta consapevole da parte di chi aveva degli obblighi di manutenzione o di controllo su unpieno di problemi“. Ciò non vuol dire, specifica il quotidiano, che i dirigenti e tecnici di Aspi “abbiano agito in un certo modo – o non abbiano agito affatto – perché intenzionati a far crollare il”. Ma vuol dire che i manager ...

