Ponte Morandi, l'accusa della Procura di Genova è di crollo doloso (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Procura di Genova ipotizza il reato di 'crollo di costruzioni o altri disastri dolosi' per il crollo del Ponte Morandi del 14 agosto 2018 (dove morirono 43 persone). Le nuove accuse arrivano sulla ... Leggi su globalist (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladiipotizza il reato di 'di costruzioni o altri disastri dolosi' per ildeldel 14 agosto 2018 (dove morirono 43 persone). Le nuove accuse arrivano sulla ...

fattoquotidiano : PONTE MORANDI Secondo gli inquirenti le omissioni erano 'consapevoli'. Attesa a giorni la perizia sulle cause del c… - Agenzia_Ansa : Per il crollo del Morandi, la Procura ipotizza anche il reato di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi». L… - petergomezblog : Ponte Morandi, il tribunale del riesame “falsi report su ispezione e verifiche antisismiche. Da ex vertici Autostra… - VittorioCurro : RT @GiancarloDeRisi: Resa dei conti per il crollo del ponte Morandi, 43 morti nell'agosto 2018. La Procura ipotizza anche il reato di 'cr… - AglioVestito : RT @GiancarloDeRisi: Resa dei conti per il crollo del ponte Morandi, 43 morti nell'agosto 2018. La Procura ipotizza anche il reato di 'cr… -