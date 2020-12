Ponte Morandi - La Procura indaga anche sul reato di crollo doloso (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Procura di Genova aggiunge nuove ipotesi di reato all'indagine in corso sulle responsabilità legate al crollo del Ponte Morandi, che ha causato 43 morti il 14 agosto del 2018. In particolare, secondo quanto rivelato da alcune testate locali, gli inquirenti stanno indagando anche sul possibile reato di "crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, oltre che sulle accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sotto indagine sarebbero finite 71 persone. L'indagine sulle barriere. La nuova ipotesi di reato è scaturita dall'inchiesta parallela riguardante le barriere fono-assorbenti, installate su 60 chilometri di rete autostradale e risultate pericolose. Tale ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladi Genova aggiunge nuove ipotesi diall'indagine in corso sulle responsabilità legate aldel, che ha causato 43 morti il 14 agosto del 2018. In particolare, secondo quanto rivelato da alcune testate locali, gli inquirenti stannondosul possibiledi "di costruzioni o altri disastri dolosi, oltre che sulle accuse di attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Sotto indagine sarebbero finite 71 persone. L'indagine sulle barriere. La nuova ipotesi diè scaturita dall'inchiesta parallela riguardante le barriere fono-assorbenti, installate su 60 chilometri di rete autostradale e risultate pericolose. Tale ...

fattoquotidiano : PONTE MORANDI Secondo gli inquirenti le omissioni erano 'consapevoli'. Attesa a giorni la perizia sulle cause del c… - Agenzia_Ansa : Per il crollo del Morandi, la Procura ipotizza anche il reato di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi». L… - petergomezblog : Ponte Morandi, il tribunale del riesame “falsi report su ispezione e verifiche antisismiche. Da ex vertici Autostra… - teresatornaben1 : RT @GiancarloDeRisi: Resa dei conti per il crollo del ponte Morandi, 43 morti nell'agosto 2018. La Procura ipotizza anche il reato di 'cr… - FabioC_Spada : RT @GiancarloDeRisi: Resa dei conti per il crollo del ponte Morandi, 43 morti nell'agosto 2018. La Procura ipotizza anche il reato di 'cr… -