Ponte Morandi, la Procura di Genova ipotizza anche il crollo doloso. Si aggrava la posizione dei 71 indagati (Di venerdì 18 dicembre 2020) La Procura di Genova ipotizza anche il reato di crollo doloso nell’ambito dell’inchiesta sul disastro del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 nel capoluogo ligure e costato la vita a 43 persone. Le nuove accuse, secondo quanto riportano stamane diversi quotidiani, arrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere antirumore “difettose”. Le altre accuse, contestate ai 71 indagati, sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. L'articolo LA NOTIZIA. Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ladiil reato dinell’ambito dell’inchiesta sul disastro del, avvenuto il 14 agosto 2018 nel capoluogo ligure e costato la vita a 43 persone. Le nuove accuse, secondo quanto riportano stamane diversi quotidiani, arrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere antirumore “difettose”. Le altre accuse, contestate ai 71, sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. L'articolo LA NOTIZIA.

petergomezblog : Ponte Morandi, il tribunale del riesame “falsi report su ispezione e verifiche antisismiche. Da ex vertici Autostra… - leggoit : Ponte Morandi, la Procura accusa: «Fu un crollo doloso» - KenSharo : New post («Ponte Morandi, crollo doloso». Accuse più gravi agli ex manager) has been published on NUOVA RESISTENZA… - Ticinonline : Ponte Morandi, c'è anche l'accusa di crollo doloso #pontemorandi #autostrade #inchiesta - TgrRai : Per il crollo del Ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 morti) la procura della Repubblica ipotizza anche il reato di '… -