Le Polpette di carne al vapore

Le Polpette di carne sono un piatto veramente tradizionale e buono, con questa ricetta potete unire il sapore delle Polpette con la cottura leggera e dietetica al vapore. Vedrete che non riuscirete a fare a meno di questa ricetta dopo averla provata. Vediamo insieme il procedimento

Ingredienti:
300 g di carne macinata di scottona (o di manzo)
300 g di carne macinata di suino
180 g di pane raffermo
50 g di parmigiano reggiano grattugiato
1 pezzettino d'aglio piccolo
1 ciuffetto di prezzemolo fresco
1 cucchiaio di olio evo
2 bicchieri d'acqua
1 tazzina di vino
Sale fino q.b.
Pepe nero macinato (facoltativo)

Per prepapare le iniziamo spezzettando il pane in una ciotola, poi bagnandolo con acqua e vino e lasciando qualche minuto in ...

in realtà sono delle polpettine cotte in brodo di carne e messe in forno con una copertura che diventa un soufflè. E’ una delle ricette più semplici per il natale, non serve tanto brodo per cuocere le ...

Fate riposare in frigo e poi fatene polpette da soffriggere dai 6 ai 10 minuti nel burro (dipende quanto le fate grosse) La salsa: stemperate 24 gr di maizena in 50 ml di brodo, unite ai restanti 300 ...

