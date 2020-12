Pirlo | “Bisogna stare attenti alla transizione del Parma Sbagliare pochi palloni in uscita”

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Andrea, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Juventus TVvigilia della gara di domani che vedrà i bianconeri sfidare ilal Tardini (ore 20.45). Queste le sue parole: “Affronteremo il, una squadra che sta facendo bene. Da quando hanno cambiato modulo stanno facendo risultati positivi e importanti come a Genova e a Milano, sia contro l’Inter che contro il Milan. È una squadra che si sta riprendendo, ha un allenatore nuovo quindianche perché si gioca dopo tre giorni e ci sarà soprattutto necessità di riprendere un po’ di forze sia fisiche che mentali. Mi aspetto una partita classica dove cercheranno di difendersi e ripartire, hanno giocatori molto veloci nelle transizioni come Gervinho e Karamoh che negli spazi ...

ULTIME JUVENTUS – Andrea Pirlo ha presentato la sfida della sua Juventus contro il Parma ai microfoni ufficiali del club. Il mister è ancora arrabbiato per il match contro l’Atalanta ma vuole ritrovar ...Il tecnico bianconero alla vigilia della sfida con gli emiliani: "C'è ancora rammarico per non aver concretizzato contro l'Atalanta" ...