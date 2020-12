Pietrosauro: chi è il concorrente di The Voice Senior? – FOTO (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pietrosauro è uno dei concorrenti di The Voice Senior. Il cantante ha passato le blinds e fa parte della squadra del coach Clementino. Pietro Dall’Oglio è il vero nome di Pietrosauro, ex broker finanziario giramondo. È n realtà uno storico musicista di origini romane. Ha militato nella prima band italiana di salsa, esibendosi anche a Cuba, dove ha inciso diversi dischi, ha esperienze nella world music e nel canto cantautorale, per poi innamorarsi più recentemente della musica trap. “Mi considero un poeta cantante, scrivo canzoni e nella trap mi trovo più libero nei testi. Mi diverto da morire a scrivere. La uso pure per parlare con i miei figli. Ho fatto tutta la vita il musicista”, ha spiegato ai coach. Toccante la storia personale di Pietro, padre di quattro figli: è infatti il fratello di Paolo Dall’Oglio, il padre ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 dicembre 2020)è uno dei concorrenti di The. Il cantante ha passato le blinds e fa parte della squadra del coach Clementino. Pietro Dall’Oglio è il vero nome di, ex broker finanziario giramondo. È n realtà uno storico musicista di origini romane. Ha militato nella prima band italiana di salsa, esibendosi anche a Cuba, dove ha inciso diversi dischi, ha esperienze nella world music e nel canto cantautorale, per poi innamorarsi più recentemente della musica trap. “Mi considero un poeta cantante, scrivo canzoni e nella trap mi trovo più libero nei testi. Mi diverto da morire a scrivere. La uso pure per parlare con i miei figli. Ho fatto tutta la vita il musicista”, ha spiegato ai coach. Toccante la storia personale di Pietro, padre di quattro figli: è infatti il fratello di Paolo Dall’Oglio, il padre ...

