Pietro Marrone | Siamo stati umiliati | ma nessuna violenza

(Di venerdì 18 dicembre 2020) “In questi 108 giorni abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. L’ultimo doveera al buio, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo. È stato davvero molto complicato: accendevano e spegnevano le luci, a loro piacimento. Abbiamo subito delle umiliazioni, pressioni piscologiche, ma mai violenze”. A raccontare la prigionia in Libia è, capitano della “Medinea”, nel primo contatto via radio dopo la partenza dal porto di Bengasi col suo armatore Marco. Stamattina, dalla centrale radio porto nuovo, l’armatore è riuscito a parlare col suo equipaggio che sta navigando per fare rientro a Mazara del Vallo. “Ieri - racconta il capitano- sono venuti a prenderci e una guardia ci ha detto: ...