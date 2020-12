Pietro Greco è morto a 65 anni/ Scrittore scientifico stroncato da malore improvviso (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pietro Greco, morto lo Scrittore scientifico stroncato a 65 anni da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione a Ischia Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 18 dicembre 2020)loa 65da unmentre si trovava nella sua abitazione a Ischia

valigiablu : Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venut… - cicap : RT @Radio3tweet: Ci ha lasciato Pietro Greco: la redazione di @Radio3scienza e noi tutti ricordiamo la sua grande capacità di unire autorev… - PietroGreco1 : RT @valigiablu: Pietro Greco era un punto di riferimento fondamentale per la comunicazione scientifica in Italia. Purtroppo è venuto a manc… - nnosengo : Carissimo Pietro Greco, entravi ovunque in punta di piedi, eppure guarda in quante persone hai lasciato un segno. A… - zambafeed : RT @chiara_valerio: pietro greco nelle parole di stefano pisani @Randomante #http://maddmaths.simai.eu/news-2/addio-carissimo-pietro/ -