Pierpaolo Pretelli ha baciato in bocca Giulia Salemi? (video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Pierpaolo Pretelli ha davvero dato un bacio in bocca a Giulia Salemi questa notte? I due "amici" hanno trascorso una divertente serata, ballando spesso insieme e dando adito anche agli altri inquilini della Casa a pensare che tra i due, sotto sotto, stia nascendo un sentimento che va ben oltre l'amicizia ostentata da quando la Salemi è entrata a far parte del Grande Fratello Vip 5. Anche Tommaso Zorzi, in giardino, vedendo la complicità dei due si è lasciato andare a un commento che va in questa direzione, trovando il consenso anche degli altri concorrenti. Il video del bacio tra Pretelli e la Salemi L'episodio incriminato che ha per protagonisti Pierpaolo e Giulia è avvenuto nella stanza blu, una ...

