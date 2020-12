Piero Angela | «A Natale solo con mia moglie | e poi subito il vaccino»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Un Natale diverso, con figli e nipoti, ma «a distanza». Piero Angela, in una lunga intervista a Repubblica, ha raccontato quale futuro lo aspetti, quali dinamiche familiari e scelte sanitarie. «[Figli e nipoti, ndr] ci porteranno delle cose da mangiare, ma poi ognuno a casa sua. Io e mia moglie ceneremo da soli con sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype», ha detto il volto della scienza televisiva, sottolineando la propria volontà di «vaccinarsi appena possibile» per il Covid-19 «sperando che funzioni».