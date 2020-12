Piero Angela: “A Natale da solo con mia moglie poi farò subito il vaccino, è sicuro. Vi spiego perché” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il prossimo 22 dicembre compirà 92 anni e poi si preparerà a festeggiare un Natale decisamente diverso dal solito, da solo con sua moglie. “Figli e nipoti ci porteranno delle cose da mangiare, ma poi ognuno a casa sua. Io e mia moglie ceneremo da soli con sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype”, ha raccontato Piero Angela in un’intervista a Repubblica, annunciando di voler “vaccinarsi appena possibile” per il Covid-19 “io mi fido”. Il celebre divulgatore scientifico, amatissimo dal pubblico, ha tenuto a rassicurare tutti sul vaccino in arrivo, spiegando che i vaccini “sono stati realizzati da case farmaceutiche importanti, che hanno realizzato in passato medicine utilissime nel curare le malattie. È vero che business is business, ma non si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il prossimo 22 dicembre compirà 92 anni e poi si preparerà a festeggiare undecisamente diverso dal solito, dacon sua. “Figli e nipoti ci porteranno delle cose da mangiare, ma poi ognuno a casa sua. Io e miaceneremo da soli con sul tavolo un tablet e il resto della famiglia collegata via Skype”, ha raccontatoin un’intervista a Repubblica, annunciando di voler “vaccinarsi appena possibile” per il Covid-19 “io mi fido”. Il celebre divulgatore scientifico, amatissimo dal pubblico, ha tenuto a rassicurare tutti sulin arrivo, spiegando che i vaccini “sono stati realizzati da case farmaceutiche importanti, che hanno realizzato in passato medicine utilissime nel curare le malattie. È vero che business is business, ma non si ...

