Piano vaccini, ecco la prima fornitura per ogni regione (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si parla ormai dei primi numeri esatti di dosi che verranno fornite nella prima trance del vaccino Pfizer-Biotech ad ogni regione. Il Piano vaccini Covid è ora una realtà. A circa un mese dall’inizio delle vaccinazioni di massa in Italia ed in Europa, con solo la definitiva autorizzazione mancante di Ema ed Aifa, iniziano ad essere realtà i numeri delle dosi che verranno rese disponibili per ogni regione. Inizialmente la prima trance di consegna del vaccino sarà di poco meno di 1,9 milioni di dosi totali per l’Italia da parte del impresa di collaborazione tra il colosso americano Pfizer e l’azienda farmaceutica tedesca Biotech. In questi precedenti giorni era stata comunicata con entusiasmo la notizia del prossimo “V-day” ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si parla ormai dei primi numeri esatti di dosi che verranno fornite nellatrance del vaccino Pfizer-Biotech ad. IlCovid è ora una realtà. A circa un mese dall’inizio delle vaccinazioni di massa in Italia ed in Europa, con solo la definitiva autorizzazione mancante di Ema ed Aifa, iniziano ad essere realtà i numeri delle dosi che verranno rese disponibili per. Inizialmente latrance di consegna del vaccino sarà di poco meno di 1,9 milioni di dosi totali per l’Italia da parte del impresa di collaborazione tra il colosso americano Pfizer e l’azienda farmaceutica tedesca Biotech. In questi precedenti giorni era stata comunicata con entusiasmo la notizia del prossimo “V-day” ...

sbonaccini : #Coronavirus. Emilia-Romagna pronta per il vaccino, ecco il Piano della @RegioneER. In arrivo dosi per 183 mila tra… - Agenzia_Ansa : Ecco il Piano Vaccini Covid-19. In Lombardia arriveranno quasi 305 mila dosi del farmaco Pfizer, seguono l'Emilia R… - ilfoglio_it : Il piano vaccini e i navigator. Se Arcuri affida la selezione dei medici ai privati, a cosa serve l’Anpal? - Raffael74738563 : RT @AngeloCiocca: Come emerge dai dati, il piano vaccinale del GOVERNO non “premia” la #Lombardia, che più è stata colpita, attaccata e ABB… - Mirko92982183 : RT @NoEvilHero: Il Covid non è altro che influenza stagionale trasformata in 'malattia X' solo per imporre regole e leggi ai danni dei pove… -