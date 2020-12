Pescatori sequestrati, il capitano: “Abbiamo cambiato 4 carceri” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il comandante del peschereccio “Medinea”, Pietro Marrone, racconta via radio i 108 giorni di prigionia in Libia: “L’ultimo carcere era al buio, condizioni difficili” “In questi 108 giorni Abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. L’ultimo dove siamo stati era al buio, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo. È stato L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il comandante del peschereccio “Medinea”, Pietro Marrone, racconta via radio i 108 giorni di prigionia in Libia: “L’ultimo carcere era al buio, condizioni difficili” “In questi 108 giorniquattroin condizioni sempre più difficili. L’ultimo dove siamo stati era al buio, ci portavano il cibo con i contenitori di metallo. È stato L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

virginiaraggi : Una bella notizia per il nostro Paese: i pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 gi… - Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - matteosalvinimi : Se i #pescatori italiani sequestrati in Libia potranno tornare a casa dalle loro famiglie sarà una giornata di fest… - lucianocapone : Sulla missione in Libia per la liberazione dei 18 pescatori sequestrati da Haftar, l’analisi da leggere è quella di… - marinella2569 : RT @UmbertoNew: Se non capite il livello di cazzata politica internazionale nell'andar a prendere i #pescatoridimazara 'ringraziando' colui… -