Pescatori liberati, l’ipotesi di uno scambio con gli scafisti detenuti in Italia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – La liberazione dei Pescatori Italiani detenuti in Libia resta un’ottima notizia, a prescindere dalle valutazioni sulla “passerella” di Conte e Di Maio a Bengasi. Ma come sempre in questi casi, considerato il rituale no comment della Farnesina, persistono molti dubbi sul come si è arrivati al rilascio dopo quasi quattro mesi dal sequestro dei nostri marittimi. Le ipotesi al solito si sprecano: dal possibile riscatto pagato dall’Italia, ad altri oboli versati alle milizie che controllano la Cirenaica, passando per il deus ex machina straniero (l’Egitto?) intervenuto per risolvere la questione. C’è però un’altra supposizione, quella forse più controversa, rilanciata oggi dal quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat: uno scambio di prigionieri avvenuto dopo un accordo tra il governo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Roma, 18 dic – La liberazione deiniin Libia resta un’ottima notizia, a prescindere dalle valutazioni sulla “passerella” di Conte e Di Maio a Bengasi. Ma come sempre in questi casi, considerato il rituale no comment della Farnesina, persistono molti dubbi sul come si è arrivati al rilascio dopo quasi quattro mesi dal sequestro dei nostri marittimi. Le ipotesi al solito si sprecano: dal possibile riscatto pagato dall’, ad altri oboli versati alle milizie che controllano la Cirenaica, passando per il deus ex machina straniero (l’Egitto?) intervenuto per risolvere la questione. C’è però un’altra supposizione, quella forse più controversa, rilanciata oggi dal quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat: unodi prigionieri avvenuto dopo un accordo tra il governo ...

Mov5Stelle : Liberati! Riportare a casa i 18 #pescatori di Mazara del Vallo sequestrati in #Libia è sempre stata una priorità pe… - mirellaliuzzi : Sono stati liberati i pescatori di Mazara del Vallo da 108 giorni in un carcere in Libia. La notizia è stata comuni… - MonicaCirinna : Oggi liberati in Libia i nostri #pescatori siciliani, Oggi in #Senato voteremo il superamento dei decreti sicurezz… - m87650633 : RT @NFratoianni: Ma quel senatore leghista che oggi rimbrottava livido in volto il governo per i #pescatori liberati in #Libia, non è lo st… - demian_yexil : RT @ghino61: Liberati da Conte e di Maio i pescatori di Mazara del Vallo Un particolare grazie alla Meloni e Salvini che nn hanno fatto nul… -