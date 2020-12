Pescatori liberati in Libia, un giornale vicino ad Haftar parla di «scambio di prigionieri» con l’Italia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Asharq Al-Awsat è un giornale panarabo, vicino alle posizioni del generale Khalifa Haftar. Nelle ultime ore, come gran parte dei media internazionali, si è occupato della missione italiana in Libia che ieri, 17 dicembre, ha visto il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio volare a Bengasi per liberare gli equipaggi dei pescherecci italiani sequestrati dalle autorità libiche a inizio settembre, dopo oltre 100 giorni di prigionia. Secondo il quotidiano, la liberazione dei 18 Pescatori di Mazara del Vallo da parte della Libia non sarebbe avvenuta senza nulla a pretendere. Per Asharq Al-Awsat ci sarebbe stato uno «scambio di prigionieri». Roma smentisce Nell’articolo, comparso sul sito del giornale, si legge che fonti ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 dicembre 2020) Asharq Al-Awsat è unpanarabo,alle posizioni del generale Khalifa. Nelle ultime ore, come gran parte dei media internazionali, si è occupato della missione italiana inche ieri, 17 dicembre, ha visto il premier Conte e il ministro degli Esteri Di Maio volare a Bengasi per liberare gli equipaggi dei pescherecci italiani sequestrati dalle autorità libiche a inizio settembre, dopo oltre 100 giorni di prigionia. Secondo il quotidiano, la liberazione dei 18di Mazara del Vallo da parte dellanon sarebbe avvenuta senza nulla a pretendere. Per Asharq Al-Awsat ci sarebbe stato uno «di». Roma smentisce Nell’articolo, comparso sul sito del, si legge che fonti ...

