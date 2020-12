Pescatori liberati, accuse allo show di Conte e Di Maio: “Haftar li ha umiliati, che figuraccia” (video) (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tutti Contenti, maggioranza e opposizione, sulla liberazione dei Pescatori italiani sequestrati in Libia, ma infuriano le polemiche sullo show andato in scena a Bengasi pare su regia del dittatore libico Haftar. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio erano volati la mattina del 17 dicembre verso Bengasi, in Libia, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar dove erano trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del Vallo: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. I Pescatori non erano lì, ma Haftar, a quanto pare, avrebbe chiesto la presenza delle massime autorità politiche italiane per celebrare il proprio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Tuttinti, maggioranza e opposizione, sulla liberazione deiitaliani sequestrati in Libia, ma infuriano le polemiche sulloandato in scena a Bengasi pare su regia del dittatore libico. Il presidente del Consiglio Giuseppee il ministro degli Esteri Luigi Dierano volati la mattina del 17 dicembre verso Bengasi, in Libia, roccaforte del generale Khalifa el-dove erano trattenuti da inizio settembre gli equipaggi di due pescherecci italiani di Mazara del V: 18 persone, tra cui 8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi. Inon erano lì, ma, a quanto pare, avrebbe chiesto la presenza delle massime autorità politiche italiane per celebrare il proprio ...

