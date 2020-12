Pescatori italiani liberi verso Mazara del Vallo. Il comandante racconta la prigionia (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Amore mio, ti aspetto a casa. Non vedo l'ora di abbracciarti". Cristina Amabilino, moglie del pescatore Bernardo Salvo, non riesce a contenere la gioia. E non è l'unica. Dopo oltre 3 mesi, infatti, i ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 dicembre 2020) "Amore mio, ti aspetto a casa. Non vedo l'ora di abbracciarti". Cristina Amabilino, moglie del pescatore Bernardo Salvo, non riesce a contenere la gioia. E non è l'unica. Dopo oltre 3 mesi, infatti, i ...

matteorenzi : La liberazione dei pescatori italiani in Libia è una notizia bellissima. Questi connazionali potranno passare il Na… - virginiaraggi : Una bella notizia per il nostro Paese: i pescatori italiani sequestrati in Libia sono finalmente liberi dopo 108 gi… - MediasetTgcom24 : Libia, Conte in partenza per liberare i pescatori italiani - pierogalazzo83 : RT @RadioSavana: Di Maio stringe la mano a Haftar, colui che ha sequestrato senza motivo 18 pescatori italiani. Probabilmente lo avrà anche… - Socialas991 : RT @DavideFalchieri: Dopo aver letto tutte le restrizioni che Conte ed il governo hanno messo in Italia, i pescatori italiani hanno chiesto… -