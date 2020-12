Perugia. 400 mila euro per finanziare progetto SAIS per persone sorde e con ipoacusia (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiama “SAIS – Sensibilizzazione, Accessibilità e Indipendenza delle persone sorde”, il progetto presentato in forma consortile da Regione Umbria e Regione Marche e ammesso a finanziamento per 349 mila 500 euro con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2020: lo rende noto l’assessore alla salute e al Welfare della Regione Umbria, Luca Coletto, precisando che l’iniziativa verrà realizzata a partire da marzo, in partenariato con ENS Umbria, l’associazione maggiormente rappresentativa delle persone sorde e con ipoacusia della nostra regione (selezionata previo avviso pubblico), e con ENS Marche. “Grazie al progetto, che conta sulla proficua collaborazione interregionale avviata con le ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 18 dicembre 2020) Si chiama “– Sensibilizzazione, Accessibilità e Indipendenza delle”, ilpresentato in forma consortile da Regione Umbria e Regione Marche e ammesso a finanziamento per 349500con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2020: lo rende noto l’assessore alla salute e al Welfare della Regione Umbria, Luca Coletto, precisando che l’iniziativa verrà realizzata a partire da marzo, in partenariato con ENS Umbria, l’associazione maggiormente rappresentativa dellee condella nostra regione (selezionata previo avviso pubblico), e con ENS Marche. “Grazie al, che conta sulla proficua collaborazione interregionale avviata con le ...

