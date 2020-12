Permessi ROL non goduti entro il 31 dicembre: cosa succede, scadenze, domanda (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sei un dipendente che al 31 dicembre non avrà esaurito tutti i Permessi ROL ed ex festività maturati nell’anno? Sappi che il destino di questo monte ore di assenze retribuite dipende dal contratto collettivo applicato. La busta paga di dicembre riporterà per molti dipendenti la liquidazione delle ore di permesso maturate nel 2020 e non godute. Questo nel rispetto di quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), distinti in base al settore produttivo di riferimento e alle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto. La disciplina dei Permessi è lasciata interamente ai CCNL, a differenza delle ferie soggette a precise disposizioni normative in merito al loro godimento. Molti contratti, come anticipato, impongono la fruizione delle ore di Permessi retribuiti maturati nel 2020 ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sei un dipendente che al 31non avrà esaurito tutti iROL ed ex festività maturati nell’anno? Sappi che il destino di questo monte ore di assenze retribuite dipende dal contratto collettivo applicato. La busta paga diriporterà per molti dipendenti la liquidazione delle ore di permesso maturate nel 2020 e non godute. Questo nel rispetto di quanto previsto dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), distinti in base al settore produttivo di riferimento e alle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto. La disciplina deiè lasciata interamente ai CCNL, a differenza delle ferie soggette a precise disposizioni normative in merito al loro godimento. Molti contratti, come anticipato, impongono la fruizione delle ore diretribuiti maturati nel 2020 ...

zazoomblog : Permessi ROL non goduti entro il 31 dicembre: cosa succede scadenze domanda - #Permessi #goduti #entro #dicembre: - daepi63 : Scopri di avere 20 giorni tra vacanze,Rol, permessi retribuiti etc. Non li puoi fare perché tanto non te li pagano. Mainagioia. -

Ultime Notizie dalla rete : Permessi ROL Differenza tra Rol e permessi La Legge per Tutti