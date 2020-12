Perché Instagram e Messanger hanno disattivato alcune funzioni in Europa? (Di venerdì 18 dicembre 2020) Instagram e Messenger avvisano della disattivazione di alcune funzioniIn questi giorni accedendo a Messegner o a Instagram gli utenti potranno notare un banner che li avvisa del fatto che Facebook, per rispettare le nuove regole sui servizi di messaggistica imposte dall’Unione europea, ha disattivato temporaneamente alcune funzioni. “Stiamo aggiornando i nostri servizi di messaggistica in risposta alle nuove regole sulla privacy in Europa e informando direttamente le persone di questi cambiamenti. Mentre alcune funzionalità di messaggistica non saranno disponibili, la maggior parte delle funzionalità su Messenger, Instagram e Facebook continuerà a essere disponibile”, ha commentato un portavoce di Facebook a ... Leggi su wired (Di venerdì 18 dicembre 2020)e Messenger avvisano della disattivazione diIn questi giorni accedendo a Messegner o agli utenti potranno notare un banner che li avvisa del fatto che Facebook, per rispettare le nuove regole sui servizi di messaggistica imposte dall’Unione europea, hatemporaneamente. “Stiamo aggiornando i nostri servizi di messaggistica in risposta alle nuove regole sulla privacy ine informando direttamente le persone di questi cambiamenti. Mentrefunzionalità di messaggistica non saranno disponibili, la maggior parte delle funzionalità su Messenger,e Facebook continuerà a essere disponibile”, ha commentato un portavoce di Facebook a ...

