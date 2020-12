Perchè il gatto vi morde quando lo carezzate? (Di venerdì 18 dicembre 2020) I gatti sono tra gli animali domestici più stravaganti. Questo Perchè il loro istinto felino spesso sovrasta tutto, rendendoli però assolutamente unici. Chi ha almeno un gatto in casa lo sa, sono molto imprevedibili e lunatici, ma nonostante questo sanno essere davvero adorabili. Quante volte è capitato che, nel momento in cui si mettono su di noi in cerca di coccole, dopo qualche minuto iniziano a morderci? Nonostante nell’istante precedente possano sembrare degli angioletti, intenti a farsi coccolare e riempendoci di dolci fusa, un attimo dopo non esitano a aggrapparsi alla nostra mano, iniziando a morderla senza alcun motivo. Foto: pixabay/TaniaVdB Ma Perchè si comportano così? Cosa è che li infastidisce? In realtà non esiste una spiegazione più semplice a questo loro gesto, che a molti può ... Leggi su virali.video (Di venerdì 18 dicembre 2020) I gatti sono tra gli animali domestici più stravaganti. Questoil loro istinto felino spesso sovrasta tutto, rendendoli però assolutamente unici. Chi ha almeno unin casa lo sa, sono molto imprevedibili e lunatici, ma nonostante questo sanno essere davvero adorabili. Quante volte è capitato che, nel momento in cui si mettono su di noi in cerca di coccole, dopo qualche minuto iniziano arci? Nonostante nell’istante precedente possano sembrare degli angioletti, intenti a farsi coccolare e riempendoci di dolci fusa, un attimo dopo non esitano a aggrapparsi alla nostra mano, iniziando arla senza alcun motivo. Foto: pixabay/TaniaVdB Masi comportano così? Cosa è che li infastidisce? In realtà non esiste una spiegazione più semplice a questo loro gesto, che a molti può ...

