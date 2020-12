“Perché ho sbagliato apposta…”. Massimo Cannoletta, il super campione dell’Eredità spiega il motivo del suo ‘folle’ gesto (Di venerdì 18 dicembre 2020) Massimo Cannoletta è diventato un personaggio del mondo della televisione. Il super campione de L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, ha lasciato tutti di sasso quando ha deciso di sbagliare volontariamente una risposta per consentire a un altro concorrente di giocare. Un gesto che gli ha dato il nome di “campione gentiluomo” e di cui se ne parla ancora tanto. Sul nuovo numero del settimanale Gente ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua esperienza all’Eredità e della sua scelta generosa. Massimo Cannoletta ha 46 anni e fino a poco tempo fa è stato direttore artistico su navi da crociera e divulgatore amatoriale: amante degli animali ha anche fatto una curiosa richiesta: portare in trasmissione Cal, la sua gatta, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 18 dicembre 2020)è diventato un personaggio del mondo della televisione. Ilde L’Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna, ha lasciato tutti di sasso quando ha deciso di sbagliare volontariamente una risposta per consentire a un altro concorrente di giocare. Unche gli ha dato il nome di “gentiluomo” e di cui se ne parla ancora tanto. Sul nuovo numero del settimanale Gente ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato della sua esperienza all’Eredità e della sua scelta generosa.ha 46 anni e fino a poco tempo fa è stato direttore artistico su navi da crociera e divulgatore amatoriale: amante degli animali ha anche fatto una curiosa richiesta: portare in trasmissione Cal, la sua gatta, ...

