Per Nicola Marotta è “Ogni giorno Natale” (Di venerdì 18 dicembre 2020) In radio e in digitale il nuovo singolo di Nicola Marotta “Ogni giorno è Natale”: il brano è scritto dall’artista casertano insieme a Valerio Carboni Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Ogni giorno Natale” (Artist First / Warner Chappell Music), il nuovo singolo di Nicola Marotta. “Ogni giorno Natale” è… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 18 dicembre 2020) In radio e in digitale il nuovo singolo di”: il brano è scritto dall’artista casertano insieme a Valerio Carboni Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Artist First / Warner Chappell Music), il nuovo singolo di. “” è… L'articolo Corriere Nazionale.

LegaSalvini : NICOLA PORRO: 'FEDINA PENALE PULITA PER IL SUOCERO DI CONTE' - fattoquotidiano : Roma, indagati per corruzione i vertici del gruppo Sanigest e un ex componente dello staff di Nicola Zingaretti - atestaltasempre : RT @Drittorovescio_: 'Non vedo i miei parenti per colpa del Governo' Lui è Nicola e non potrà riconciliarsi con la sua famiglia a Natale… - MariaLu91149151 : Nicola Porro: Mentre chiudono gli italiani, loro litigano per le poltrone. - nicola_vecchio : RT @FrancescoLollo1: La liberazione dei pescatori, ingiustamente detenuti, è una notizia che l'Italia aspettava da troppo tempo. #Conte e #… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Nicola AnconaToday sul ghiaccio della Val D'Aosta con Nicola Di Piero AnconaToday Si è spento per il Covid Gordon Forbes: nessun tennista ha scritto un libro più bello

Il campione sudafricano, autore di “A Handful of Summers” incentrato sul tennis degli anni Sessanta, è il terzo noto tennista a mancare in 10 giorni con Ralston e Olmedo. Il Direttore Scanagatta gli a ...

Stretta di Natale, verso compromesso nel governo: ipotesi zona rossa in tutta Italia nei prefestivi e festivi dal 24 dicembre al 3 gennaio

UDINE. Il possibile compromesso nel governo potrebbe essere quello di istituire una zona rossa nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre al 3 gennaio. Si tratta dei giorni: 24, 25, 26, 27, 31 di ...

Il campione sudafricano, autore di “A Handful of Summers” incentrato sul tennis degli anni Sessanta, è il terzo noto tennista a mancare in 10 giorni con Ralston e Olmedo. Il Direttore Scanagatta gli a ...UDINE. Il possibile compromesso nel governo potrebbe essere quello di istituire una zona rossa nei giorni prefestivi e festivi dal 24 dicembre al 3 gennaio. Si tratta dei giorni: 24, 25, 26, 27, 31 di ...