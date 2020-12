Per la Procura di Genova quello del Ponte Morandi fu un "crollo doloso" (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Per il crollo del Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, la Procura di Genova ipotizza anche il reato di crollo doloso. Le nuove accuse, secondo quanto riportano stamane diversi quotidiani, arrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere antirumore "difettose". Le altre accuse sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Dalle carte del tribunale del Riesame emerge che le intercettazioni telefoniche effettuate proprio nell'indagine per il crollo di Ponte Morandi siano rilevanti e utilizzabili anche per l'indagine sulle barriere fonoassorbenti. Erano state infatti autorizzate, "con riferimento al reato di falso, oltreché di disastro ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Per ildel, avvenuto il 14 agosto 2018 e costato la vita a 43 persone, ladiipotizza anche il reato di. Le nuove accuse, secondo quanto riportano stamane diversi quotidiani, arrivano sulla base dello sviluppo delle indagini sulle barriere antirumore "difettose". Le altre accuse sono attentato alla sicurezza dei trasporti, falso, disastro colposo e omicidio colposo plurimo. Dalle carte del tribunale del Riesame emerge che le intercettazioni telefoniche effettuate proprio nell'indagine per ildisiano rilevanti e utilizzabili anche per l'indagine sulle barriere fonoassorbenti. Erano state infatti autorizzate, "con riferimento al reato di falso, oltreché di disastro ...

Agenzia_Ansa : Per il crollo del Morandi, la Procura ipotizza anche il reato di «crollo di costruzioni o altri disastri dolosi». L… - lauraboldrini : La Procura di Roma processerà quattro 007 egiziani. #GiulioRegeni è morto per le torture subite. Possiamo mai con… - LiaQuartapelle : Il processo per l’assassinio di #GiulioRegeni si farà e si farà in Italia. La procura di Roma ha lavorato per arriv… - nessunoindietro : Consip, la procura di Roma chiede il processo per Tiziano Renzi e altre 11 persone: c’è anche Verdini… - SetDamper : #Consip. rinvio a giudizio per Tiziano Renzi -

Ultime Notizie dalla rete : Per Procura Primavere arabe, le rivolte sociali soffocate dalle guerre per procura Il Manifesto Chieti: medico denunciato alla Procura per molestie durante una visita

Davanti al marito, che lo ha affrontato di persona, ha accampato la scusa che si trattava solo di battute innocenti effettuate nei confronti di una paziente. Medico denunciato, dai Carabinieri, alla P ...

Corruzione, finanziere in carcere e due imprenditori ai domiciliari

Corruzione, finanziere in carcere e due imprenditori ai domiciliari. A comunicarlo in una nota stampa il Procuratore ...

Davanti al marito, che lo ha affrontato di persona, ha accampato la scusa che si trattava solo di battute innocenti effettuate nei confronti di una paziente. Medico denunciato, dai Carabinieri, alla P ...Corruzione, finanziere in carcere e due imprenditori ai domiciliari. A comunicarlo in una nota stampa il Procuratore ...