Pence si vaccina in diretta tv, ancora non si sa cosa farà Trump (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Non ho sentito niente. Fatelo tutti perchè il vaccino è un miracolo”. Parola di Mike Pence. Dopo l’annuncio di Joe Biden di vaccinarsi in diretta televisiva la prossima settimana, il vice presidente degli Stati Uniti ha fatto lo stesso stamattina alla Casa Bianca, insieme sua moglie, la second lady Karen. Pence ha definito la rapidità con la quale è stato prodotto l’antidoto “un miracolo della medicina” e ha invitato il popolo americano a “essere più fiducioso: avremo uno e, forse entro poco, due vaccini sicuri”. Infatti, il vaccino Moderna non è stato ancora approvato come annunciato da Donald Trump ma dovrebbe esserlo “a ore”, andando così ad aggiungersi a quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech. Dalla Casa Bianca, poi, il ringraziamento a Anthony Fauci: “Stiamo girando l’angolo e ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Non ho sentito niente. Fatelo tutti perchè il vaccino è un miracolo”. Parola di Mike. Dopo l’annuncio di Joe Biden dirsi intelevisiva la prossima settimana, il vice presidente degli Stati Uniti ha fatto lo stesso stamattina alla Casa Bianca, insieme sua moglie, la second lady Karen.ha definito la rapidità con la quale è stato prodotto l’antidoto “un miracolo della medicina” e ha invitato il popolo americano a “essere più fiducioso: avremo uno e, forse entro poco, due vaccini sicuri”. Infatti, il vaccino Moderna non è statoapprovato come annunciato da Donaldma dovrebbe esserlo “a ore”, andando così ad aggiungersi a quello prodotto dalla Pfizer-BioNTech. Dalla Casa Bianca, poi, il ringraziamento a Anthony Fauci: “Stiamo girando l’angolo e ...

gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Pence si vaccina in diretta tv, ancora non si sa cosa farà Trump - isamiccoli52 : RT @ilmessaggeroit: Covid, Mike Pence si vaccina davanti alle telecamere, Biden lo farà la prossima settimana - HuffPostItalia : Pence si vaccina in diretta tv, ancora non si sa cosa farà Trump - ilmessaggeroit : Covid, Mike Pence si vaccina davanti alle telecamere, Biden lo farà la prossima settimana - fainformazione : Pence si vaccina contro la Covid, Trump no Inaugurando venerdì la solita sequela di post su Twitter, che sembra or… -

Ultime Notizie dalla rete : Pence vaccina Coronavirus oggi: Austria verso terzo lockdown totale. Casellati: troppi ritardi su sanità, non ... Il Sole 24 ORE Covid: Usa, vaccinato il vicepresidente Mike Pence in diretta tv

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 dic - Il vicepresidente statunitense e la second lady, Mike e Karen Pence, sono stati vaccinati contro il coronavirus in diretta televisiva dalla Casa ...

Covid, Mike Pence si vaccina davanti alle telecamere, Biden lo farà la prossima settimana

Il vaccino «è sicuro ed efficace. È un miracolo medico». Lo afferma il vicepresidente Mike Pence dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. «Questo è l'inizio della fine del Covid», aggiunge Pence ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 dic - Il vicepresidente statunitense e la second lady, Mike e Karen Pence, sono stati vaccinati contro il coronavirus in diretta televisiva dalla Casa ...Il vaccino «è sicuro ed efficace. È un miracolo medico». Lo afferma il vicepresidente Mike Pence dopo aver ricevuto il vaccino contro il Covid. «Questo è l'inizio della fine del Covid», aggiunge Pence ...