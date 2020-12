Pattinaggio artistico, la nuova avventura di Valentina Marchei su Eurosport: ecco “Giochi da ragazze” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un modo diverso per avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Una specialista degli Sport Invernali, l’ex pattinatrice Valentina Marchei, si tufferà in otto diverse discipline olimpiche estive accompagnata da altrettante Maestre d’eccezione; da questo format nasce “Gioco da ragazze“, il nuovo programma televisivo di Eurosport che andrà in onda da Lunedì 21 dicembre su Eurosport 1. Dopo aver appeso i pattini al chiodo, l’atleta che vanta nel suo palmares due presenze olimpiche, precisamente a Sochi 2014 nella specialità del singolo femminile e a PyeongChang 2018 nelle coppie d’artistico con Ondrej Hotarek, ha girato in lungo e in largo l’Italia, da Catania a Sesto San Giovanni, per un viaggio alla scoperta dello sport al femminile, con protagoniste personalità di spicco come Federica ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Un modo diverso per avvicinarsi alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Una specialista degli Sport Invernali, l’ex pattinatrice, si tufferà in otto diverse discipline olimpiche estive accompagnata da altrettante Maestre d’eccezione; da questo format nasce “Gioco da“, il nuovo programma televisivo diche andrà in onda da Lunedì 21 dicembre su1. Dopo aver appeso i pattini al chiodo, l’atleta che vanta nel suo palmares due presenze olimpiche, precisamente a Sochi 2014 nella specialità del singolo femminile e a PyeongChang 2018 nelle coppie d’con Ondrej Hotarek, ha girato in lungo e in largo l’Italia, da Catania a Sesto San Giovanni, per un viaggio alla scoperta dello sport al femminile, con protagoniste personalità di spicco come Federica ...

softinies : Così come mi uccide il fatto che esista uno sport come il pattinaggio artistico su ghiaccio cioè letteralmente qual… - makeitshine99 : Quali sport segui in TV? — Il pattinaggio artistico, mi piace moltissimo. - IlVal_79 : @Ryos_27 @la_stordita Ah ok, tipo pattinaggio artistico! ?? Sarebbe bella una classifica coi punti portati o tolti dal portiere alla squadra! - valemarchei14 : RT @Sipuofare24: 'Se nell'individuale do il 100% della mia energia in coppia devo limitarmi all'80 perchè posso creare scompenso con il mio… - Sipuofare24 : 'Se nell'individuale do il 100% della mia energia in coppia devo limitarmi all'80 perchè posso creare scompenso con… -

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Pattinaggio artistico, Massimiliano Ambesi: "Stagione avvilente e disarmante" OA Sport Morra: "Mi candido per la guida collegiale del M5s"

Il presidente della Commissione antimafia al Foglio: "Basta stare con i pugni in tasca, voglio mettermi in gioco. Sempre che non si decida di far vincere i soliti noti".

Un salto mortale all’indietro, sul ghiaccio, atterrando su un piede solo: così Surya Bonaly vinse l’ingiustizia e le discriminazioni

Devi sapere che il backflip, nelle gare ufficiali di pattinaggio artistico è vietato. È illegale. In gara, infatti, i salti per essere validi vanno atterrati su un piede solo e il backflip è troppo ...

Il presidente della Commissione antimafia al Foglio: "Basta stare con i pugni in tasca, voglio mettermi in gioco. Sempre che non si decida di far vincere i soliti noti".Devi sapere che il backflip, nelle gare ufficiali di pattinaggio artistico è vietato. È illegale. In gara, infatti, i salti per essere validi vanno atterrati su un piede solo e il backflip è troppo ...