Partiti i pescatori italiani dalla Libia | rotta verso la Sicilia

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sonoda Bengasi e rientreranno a Mazara del Vallo domenica i due pescherecci con a bordo i 18 marittimi sequestrati inper 108 giorni. La vicenda si è risolta con una missione a Bengasi di Conte e Di Maio. I motopesca 'Antartide' e 'Medinea' erano stati fermati da motovedette di Haftar, che ha ora elogiato il ruolo dell'Italia nella crisi libica. I due pescherecci mazzaresi in viaggiol'Italia sono scortati da due navi militari italiane. L'arrivo è previsto domenica a Mazara del Vallo.Parla il comandante. "In questi 108 giorni abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. L'ultimo dove siamo stati era al buio, ci portavano il cibo coni contenitori di metallo. È stato davvero molto complicato: accendevano e spegnevano le luci, a loro piacimento". A raccontare la prigionia in ...

La strumentazione era stata strappata dal mare in burrasca nell’aprile scorso. È stata recuperata dai pescatori e dai ricercatori al largo della costa francese ...Un paese che si mobilita per Patrick Zaky, ma non sa sentire come un’ingiustizia il sequestro di 18 pescatori di Mazara, oppure un paese che si preoccupa per i 18 pescatori ma si è stancato di sentir ...