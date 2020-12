Parola dell’ex, il Mono Burgos è sicuro: “L’Atletico Madrid favorito per la Liga. Simeone? Gli ho mandato un messaggio ma forse ha cambiato telefono…” (Di venerdì 18 dicembre 2020) German El Mono Burgos ha scelto di provare l'avventura da tecnico dopo i tanti anni vissuti all'Atletico Madrid come vice di Diego Pablo Simeone. In ogni caso, però, la stima e l'affetto per la squadra madrilena non sono certo diminuiti, anzi. Parlando a El Partidazo de Cope e Radio Marca, il grande ex si è detto fiducioso per la stagione dei Colchoneros svelando anche un particolare curioso del suo rapporto con il Cholo.Mono Burgos: dalla Liga a Simeonecaption id="attachment 1067153" align="alignnone" width="726" Mono Burgos Simeone (getty images)/captionParte subito dal suo rapporto con Simeone: "L'ho chiamato quando era malato di Covid. Abbiamo un'amicizia da molti anni. Ho ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 dicembre 2020) German Elha scelto di provare l'avventura da tecnico dopo i tanti anni vissuti all'Atleticocome vice di Diego Pablo. In ogni caso, però, la stima e l'affetto per la squadra madrilena non sono certo diminuiti, anzi. Parlando a El Partidazo de Cope e Radio Marca, il grande ex si è detto fiducioso per la stagione dei Colchoneros svelando anche un particolare curioso del suo rapporto con il Cholo.: dallacaption id="attachment 1067153" align="alignnone" width="726"(getty images)/captionParte subito dal suo rapporto con: "L'ho chiamato quando era malato di Covid. Abbiamo un'amicizia da molti anni. Ho ...

