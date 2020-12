Parma, la carica di Liverani: “Juventus non in crisi, il Barca lo sa bene. Noi squadra in crescita? Ecco come lo capiremo” (Di sabato 19 dicembre 2020) Parma-Juventus sarà l'anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 .I ducali torneranno nuovamente in campo, tra le mura amiche del "Tardini", nel match che vedrà la squadra emiliana opporsi alla Juventus di Andrea Pirlo.Vibonese-Palermo, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.itAlla vigilia della gara, l'ex tecnico del Lecce, Fabio Liverani ha parlato in conferenza stampa.VIDEO Palermo, maglia bianco-blu per i 120 anni del club: verrà indossata contro il Bari"La Juventus è ancora imbattuta e ha dominato con il Barcellona, sicuramente non stiamo parlando di una squadra in crisi, li affrontiamo con rispetto e sarà un test utile per capire a che punto è la nostra ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 dicembre 2020)sarà l'anticipo serale della tredicesima giornata di Serie A, in programma alle ore 20.45 .I ducali torneranno nuovamente in campo, tra le mura amiche del "Tardini", nel match che vedrà laemiliana opporsi alladi Andrea Pirlo.Vibonese-Palermo, domani Boscaglia in conferenza stampa: dichiarazioni live su Mediagol.itAlla vigilia della gara, l'ex tecnico del Lecce, Fabioha parlato in conferenza stampa.VIDEO Palermo, maglia bianco-blu per i 120 anni del club: verrà indossata contro il Bari"Laè ancora imbattuta e ha dominato con il Barcellona, sicuramente non stiamo parlando di unain, li affrontiamo con rispetto e sarà un test utile per capire a che punto è la nostra ...

WiAnselmo : #Parma, la carica di Liverani: '#Juventus non in crisi, il Barca lo sa bene. Noi squadra in crescita? Ecco come lo… - Mediagol : #Parma, la carica di Liverani: '#Juventus non in crisi, il Barca lo sa bene. Noi squadra in crescita? Ecco come lo… - junews24com : La carica di Pirlo: «C’è una cosa che stiamo facendo molto bene» - - ParmaLiveTweet : Sky - Il Bologna alla carica per Inglese: avviati i contatti con il Parma - sowmyasofia : Cagliari, Di Francesco suona la carica: “A Parma è ora di far punti” #DiFrancesco #Cagliari #serieA #ParmaCagliari -