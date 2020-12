Parma Juventus, Pirlo: “Ancora arrabbiato per il pari. Siamo in crescita” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Parma Juventus – Come succede da un mese a questa parte, in casa Juventus non si fanno più le conferenze stampa alla vigilia dei match di Serie A. Campionato che prosegue domani, la Juventus infatti affronterà il Parma al Tardini. Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di JTV. Ha analizzato il momento di forma di Ronaldo e compagni, soprattutto dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco di seguito le sue parole. Parma Juventus, le parole di Pirlo ARMA – “Squadra che sta facendo bene, da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col Milan. Squadra che si sta riprendendo, ha cambiato modo di giocare. Bisogna stare attenti: si gioca dopo 3 giorni, ci sarà da riprendere forze ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 18 dicembre 2020)– Come succede da un mese a questa parte, in casanon si fanno più le conferenze stampa alla vigilia dei match di Serie A. Campionato che prosegue domani, lainfatti affronterà ilal Tardini. Andreaha parlato ai microfoni di JTV. Ha analizzato il momento di forma di Ronaldo e compagni, soprattutto dopo il pareggio contro l’Atalanta. Ecco di seguito le sue parole., le parole diARMA – “Squadra che sta facendo bene, da quando hanno cambiato modulo hanno fatto risultati importanti, positivi, in campi come Genova, a Milano col Milan. Squadra che si sta riprendendo, ha cambiato modo di giocare. Bisogna stare attenti: si gioca dopo 3 giorni, ci sarà da riprendere forze ...

romeoagresti : #Juventus: #Dybala non farà parte della lista dei convocati per la trasferta di Parma a causa di un affaticamento m… - romeoagresti : #Juventus: la forte contusione alla coscia destra difficilmente consentirà ad #Arthur di partire per Parma. ??????@GoalItalia - juventusfc : ?? #ParmaJuve ????? Le foto dell'allenamento di oggi ?? - robertopontillo : @enzomarangio Affaticamento alla gamba destra per Dybala, non convocato per parma-juventus,assenti domani sera al t… - emamarro : RT @sportface2016: #ParmaJuve | #Pirlo: 'Dovremo stare attenti, c'è rabbia per il pareggio con l'#Atalanta' -