Parma-Juventus, Liverani felice a metà: prestazioni positive ma tanti infortuni (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo un inizio di comprensibili difficoltà (dovuto al cambio anche di guida tecnica), il Parma rialza la testa. No, questa volta non si parla di una sola partita. Una crescita importante e graduale che aveva annunciato proprio Fabio Liverani qualche settimana fa. Lo stesso tecnico è stato soggetto a critiche dure e incriminanti, non solo sulla sua carriera ma anche sulle sue scelte fatte. Nei giorni precedenti alla pesante sconfitta contro la Roma (definita un punto da cui "partire"), l'ex allenatore del Lecce aveva predicato calma. In più di un'occasione aveva difeso il valore della squadra e la capacità della dirigenza di poter migliorare in futuro una rosa comunque competitiva. Oggi, il Parma di Fabio Liverani può dire di essere uscito da San Siro indenne. I pareggi contro Milan e Inter sono un chiaro segnale ...

