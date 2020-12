Parma-Juventus domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sfida Parma-Juventus domani in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta tv e streaming l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A 2020/2021. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio: il Parma ha chiuso 0-0 il match casalingo contro il Cagliari, mentre i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dall’Atalanta. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle ore 20:45. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale DAZN 1 (canale 209 di Sky). SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) La sfidain tv: eccoe come vedere intv el’anticipo della tredicesima giornata di. Entrambe le squadre sono reduci da un pareggio: ilha chiuso 0-0 il match casalingo contro il Cagliari, mentre i bianconeri sono stati fermati sull’1-1 dall’Atalanta. L’appuntamento è per sabato 19 dicembre alle ore 20:45. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sulDAZN 1 (209 di Sky). SportFace.

