Parma, infortuni per Pezzella e Scozzarella: il report (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il Parma perderà per un po' di tempo sia Giuseppe Pezzella che Matteo Scozzarella: questo il report del club gialloblù Il Parma perde per infortunio sia Giuseppe Pezzella che Matteo Scozzarella. Questo il comunicato del club gialloblù. «Giuseppe Pezzella è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una instabilità della fibrosi residua intorno alla recente lesione del bicipite femorale; sono pertanto necessarie ulteriori cure riabilitative. Matteo Scozzarella è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di I grado del muscolo soleo sinistro. Hans Nicolussi Caviglia, in accordo con lo staff sanitario della Juventus, proprietaria del cartellino, si opererà nei prossimi giorni presso la ...

