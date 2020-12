Pare che le disposizioni saranno completamente diverse rispetto alle anticipazioni sui giornali nell’ultima settimana (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Conte sta parlando per chiarire la situazione dell’Italia a Natale. Di bozze e fughe di notizie ce ne sono state tante – fin troppe – seppure finora si trattasse solo di ipotesi, spesso e volentieri date per veritiere o definitive. La confusione che si è venuta a creare è stata tanta ma, alla fine dei conti, vince la linea dura per le modifiche del Dpcm Natale e Il Presidente del Consiglio ha informato il paese che le regole per l’Italia saranno queste: zona rossa in Italia dalla Vigilia di Natale all’Epifania meno quattro giorni: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio – gli unici giorni non festivi e non pre-festivi – in cui l’Italia sarà zona arancione. Anche se Conte ha parlato solamente attorno alle 21 l’attesa degli italiani per le notizie che riguardano le feste è esplosa ben prima sui social. LEGGI ANCHE >>> Gli errori che noi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 dicembre 2020) Giuseppe Conte sta parlando per chiarire la situazione dell’Italia a Natale. Di bozze e fughe di notizie ce ne sono state tante – fin troppe – seppure finora si trattasse solo di ipotesi, spesso e volentieri date per veritiere o definitive. La confusione che si è venuta a creare è stata tanta ma, alla fine dei conti, vince la linea dura per le modifiche del Dpcm Natale e Il Presidente del Consiglio ha informato il paese che le regole per l’Italiaqueste: zona rossa in Italia dalla Vigilia di Natale all’Epifania meno quattro giorni: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio – gli unici giorni non festivi e non pre-festivi – in cui l’Italia sarà zona arancione. Anche se Conte ha parlato solamente attorno21 l’attesa degli italiani per le notizie che riguardano le feste è esplosa ben prima sui social. LEGGI ANCHE >>> Gli errori che noi ...

Da gennaio nell’area Expo partono le attività di Human Technopole, il grande centro di ricerca per le scienze della vita. Per lavorarci molti ...

