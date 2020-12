Pallotte cacio e ova di Salvo Cravero da Ricette all’italiana

(Di venerdì 18 dicembre 2020) La ricetta dellee ova, la ricetta di oggi 18 dicembre 2020 dello chef che ha affiancato in cucina la bella e brava Annabruna di Iorio mentre Anna Moroni da casa ha seguito attenta la ricetta.e ova che lo chef didi questa settimana ha prima fritto e poi passato nel sughetto di pomodori del piennolo. Lee ova sono facile e veloci da fare, molto golose e il suggerimento è di servirle anche come antipastino. Possiamo anche non friggerle e cuocerle direttamente nel sughetto di pomodoro o condirle fritte con altro. Sono tantissime leda copiare tra tradizione enuove e originali....

Il menù prevede come antipasto pallotte cacio e ova, lasagna tradizionale come primo, come secondo scaloppine al tartufo di maiale con crema di zucchine o patate al forno oppure scaloppine al ...La Capanna di Betlemme di Chieti porterà nelle case delle persone in difficoltà il pranzo di Natale offrendo 100 pasti a famiglie bisognose della città. (ANSA) ...