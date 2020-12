Pallone d’Oro, Eto’o in tackle su France Football: “ Noi africani non esistiamo” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Samuel Eto'o apre una polemica contro France Football.La nota rivista Francese che ogni anno assegna uno dei premi più ambiti dai calciatori di tutto il mondo ossia il Pallone d'Oro, ha recentemente stilato le tre squadre più forti di tutti i tempi tra i vincitori del trofeo. La rabbia dell'ex attaccante camerunese è dovuta al fatto che tra questi giocatori non ne figura neanche uno africano. La questione l'ha sollevata il giornalista Osasu Obayiuwana che aveva proprio rivolto la suddetta domanda all'ex Inter, la sua risposta secca e concisa: "Noi africani non esistiamo". Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Samuel Eto'o apre una polemica contro.La nota rivistase che ogni anno assegna uno dei premi più ambiti dai calciatori di tutto il mondo ossia ild'Oro, ha recentemente stilato le tre squadre più forti di tutti i tempi tra i vincitori del trofeo. La rabbia dell'ex attaccante camerunese è dovuta al fatto che tra questi giocatori non ne figura neanche uno africano. La questione l'ha sollevata il giornalista Osasu Obayiuwana che aveva proprio rivolto la suddetta domanda all'ex Inter, la sua risposta secca e concisa: "Noinon".

