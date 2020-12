Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il raduno di Camogli in vista della World League (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 24 i convocati dell’Italia per il raduno in vista della fase finale continentale della World League di Pallanuoto maschile: il Settebello si ritroverà a Camogli dal 27 dicembre al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, prevista dall’8 al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, prevista dal 26 giugno al 2 luglio. Due i convocati dell’Ortigia, che hanno parlato al sito ufficiale della società aretusea. Christian Napolitano torna in azzurro a sette anni dai Mondiali di Barcellona 2013: “Sono sincero, ritrovarmi in ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 24 iper ilinfase finale continentaledimaschile: il Settebello si ritroverà adal 27 dicembre al 6 gennaio, ed al termine del lavoro il CT comunicherà la lista dei 15 prescelti per la tre giorni di gare di Debrecen, in Ungheria, predall’8 al 10 gennaio. Le prime tre accederanno alla Super Final di Tbilisi, in Georgia, predal 26 giugno al 2 luglio. Due idell’Ortigia, che hanno parlato al sito ufficialesocietà aretusea. Christian Napolitano torna in azzurro a sette anni dai Mondiali di Barcellona 2013: “Sono sincero, ritrovarmi in ...

