Pallanuoto femminile | le convocate dell’Italia per il raduno di Ostia in vista del Preolimpico

(Di venerdì 18 dicembre 2020) Sono 22 le convocatiper ilindeldi: il Setterosa si è ritrovato oggi ad, dove resterà fino al 23 dicembre. Il torneo, che si giocherà a Trieste dal 17 al 24 gennaio, metterà in palio due posti per Tokyo 2020. Il Girone A, quello, comprende Uzbekistan, Paesi Bassi, Francia e Slovacchia: le azzurre riposeranno nella prima giornata e poi affronteranno nell’ordine Paesi Bassi, Uzbekistan, Francia e Slovacchia. Nel Girone B, orfano della Nuova Zelanda, invece, ci saranno Grecia, Ungheria, Israele e Kazakistan. LEPER ILDIRoberta Bianconi (Fiamme Oro / CSS Verona), Arianna ...

OA Sport

2' di lettura Ancona 18/12/2020 - E' un momento particolare, per le due squadre maggiori di pallanuoto della Vela Nuoto Ancona, che alle soglie del Natale stanno preparando alla ripresa o l'inizio del ...