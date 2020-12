Palermo, il club si rifà il look: i rosanero modelli retrò per la nuova maglia del 120° anniversario (Di venerdì 18 dicembre 2020) I giocatori del Palermo modelli retrò per la nuova maglia del 120° anniversario.Un romantico ritorno al passato che rispolvera il gusto e la tradizione di un calcio che non c’è più: dopo la scelta del nome, Palermo Football club, il club rosanero si rifà il look e consolida la sua nuova identità: bianco e blu, sono questi i colori scelti dalla dirigenza rosanero per la terza maglia, uscendo così fuori dagli schemi classici degli anni passati, che hanno visto il Palermo indossare le tre classiche divise rosa, bianca e nera.Per presentare la nuova casacca - si legge sul sto ufficiale del ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) I giocatori delper ladel.Un romantico ritorno al passato che rispolvera il gusto e la tradizione di un calcio che non c’è più: dopo la scelta del nome,Football, ilsiile consolida la suaidentità: bianco e blu, sono questi i colori scelti dalla dirigenzaper la terza, uscendo così fuori dagli schemi classici degli anni passati, che hanno visto ilindossare le tre classiche divise rosa, bianca e nera.Per presentare lacasacca - si legge sul sto ufficiale del ...

WiAnselmo : #Palermo, il club si rifà il look: i rosanero modelli retrò per la nuova maglia del 120° anniversario… - Mediagol : #Palermo, il club si rifà il look: i rosanero modelli retrò per la nuova maglia del 120° anniversario… - Michael93423095 : RT @santonaro98: ?CLUB CERCA PLAYER ? NOME CLUB: LEGEND PALERMO RUOLO RICERCATO: POR - DC - TD - CDC - COS COMPETIZIONI: VPL - POSEIDON M… - OffSidePage_ : RT @santonaro98: ?CLUB CERCA PLAYER ? NOME CLUB: LEGEND PALERMO RUOLO RICERCATO: POR - DC - TD - CDC - COS COMPETIZIONI: VPL - POSEIDON M… - sportli26181512 : Amelia su Kjaer: 'Lo chiamavamo Iceman al Palermo, ha grande carattere ed è concreto': Marco Amelia, ex portiere de… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo club Il Palermo omaggia i pionieri d'inizio '900: ecco le maglie per il 120esimo anniversario PalermoToday Palermo, contro il Bari maglia bianco-blu per celebrare i 120 anni del club: le foto

Baffi, brillantina e sguardo fiero, campi in terra battuta e vecchi palloni cuciti a mano. Il Palermo presenta così, la nuova maglia celebrativa del 120° ...

32^ Palermo Ladies Open: in vendita gli abbonamenti

Gli organizzatori della manifestazione, hanno riservato prezzi scontati a tutti coloro i quali acquisteranno le tessere entro il 6 gennaio ...

Baffi, brillantina e sguardo fiero, campi in terra battuta e vecchi palloni cuciti a mano. Il Palermo presenta così, la nuova maglia celebrativa del 120° ...Gli organizzatori della manifestazione, hanno riservato prezzi scontati a tutti coloro i quali acquisteranno le tessere entro il 6 gennaio ...