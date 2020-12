Palazzo Chigi vara la nuova stretta anti-Covid. Italia zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio. Conte: “La situazione rimane difficile. Il virus continua a circolare” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il sistema a zone ha funzionato, questo ci ha permesso di evitare un lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato il tessuto economico. Tutte le regioni potrebbero rientrare nell’area gialla”. E’ quanto ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte a proposito delle nuove misure di Contenimento in vista delle festività. “La situazione è difficile in tutta Europa – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, il virus si lascia piegare ma non sconfiggere. Il comitato tecnico scientifico ci ha manifestato preoccupazione per gli assembramenti, dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è facile ma sofferta”. “Una zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio – ha spiegato il premier -, saranno evitati gli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Il sistema a zone ha funzionato, questo ci ha permesso di evitare un lockdown generalizzato che avrebbe danneggiato il tessuto economico. Tutte le regioni potrebbero rientrare nell’area gialla”. E’ quanto ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppea proposito delle nuove misure dinimento in vista delle festività. “Lain tutta Europa – ha aggiunto il presidente del Consiglio -, ilsi lascia piegare ma non sconfiggere. Il comitato tecnico scientifico ci ha manifestato preoccupazione per gli assembramenti, dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è facile ma sofferta”. “Unanazionale dal 24al 6– ha spiegato il premier -, saranno evitati gli ...

