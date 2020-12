Padova | ma quale aggressione omofoba | tutti condannati per rissa | anche i due gay

(Di venerdì 18 dicembre 2020), 18 dic – Nemmeno stavolta – come sempre più spesso accade – si è trattato di: laavvenuta ail 18 settembre scorso che aveva fatto scattare l’ennesimo «allarme omofobia» perché vedeva due gay coinvolti che avevano subito gridato «al lupo al lupo», non è stata nient’altro che un pestaggio reciproco. Nessuna vittima,responsabili e indagati per, compresa la coppia di omosessuali. NessunaSono sette i giovani destinatari di un decreto penale di condanna perché coinvolti nel pestaggio avvenuto a fine estate in centro storico a. Sono seini e un veneziano. Inizialmente rubricato dalla stampa e dalle beghine progressiste ...

mattinodipadova : Livio Moro, 68 anni, era titolare della ditta di tappezzerie a imbottiti Innova, con sede a Campodarsego. Nessuna m… - Confumale : @beppekin @pomeriggio5 @carmelitadurso Ma fosse anche il MIT quale è l università che. Certifica una medium? Poi b… - ciccian : Oggi ho avuto un sogno lunghissimo nel quale ho litigato con un’associazione di Roma (???) che raccoglieva soldi in… - Nexts_top : In piazza della Frutta a #Padova c'è una colonna mancante, la quale si crede sia stata rubata da alcuni vicentini - PaperinikEdonna : @RadioSavana Ottimo vivo con nemici nella mia amata città...chissà se devo ringraziare il sindaco piddino che mi ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Padova quale

Il Mattino di Padova

Se per Kabine non possiamo ancora parlare di trasferimento, lo possiamo assolutamente fare per Stefano Pietribiasi. Il Trento ha infatti ufficializzato ieri la separazione dal Condor, giocatore che ne ...Padova ha tutte le carte in regola per diventare ... passando per gli istituti universitari e comprende fiera e futura città della salute». Qual è lo snodo affinché questo si concretizzi?