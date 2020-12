Pacileo: “il 3,5 a Maradona? Il mio incarico professionale era scrivere del Napoli calcio” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stamattina sul Napolista ci siamo chiesti quale sarebbe stata la reazione oggi al 3,5 di Pacileo a Maradona. Oggi che è richiesto un giornalismo esclusivamente fazioso. E Luca Maurelli e Giuseppe Pedersoli, autori del libro “L’oro del Pibe” – la bufala di Maradona evasore fiscale – hanno concesso al Napolista la possibilità di pubblicare un articolo (contenuto nel libro) in cui Pacileo raccontava di quel celebre 3,5 in pagella. L’incipit di Pacileo fa riferimento alle accuse di un pentito, poi smentito dalle inchieste, secondo cui Maradona aveva chiesto alla camorra di ammazzarlo per vendetta. Dopo tanti anni vengo a sapere che Diego Armando Maradona mi voleva morto. Cos’e pazze! Simpatico non gli ero, su questo non ci piove. ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Stamattina sulsta ci siamo chiesti quale sarebbe stata la reazione oggi al 3,5 di. Oggi che è richiesto un giornalismo esclusivamente fazioso. E Luca Maurelli e Giuseppe Pedersoli, autori del libro “L’oro del Pibe” – la bufala dievasore fiscale – hanno concesso alsta la possibilità di pubblicare un articolo (contenuto nel libro) in cuiraccontava di quel celebre 3,5 in pagella. L’incipit difa riferimento alle accuse di un pentito, poi smentito dalle inchieste, secondo cuiaveva chiesto alla camorra di ammazzarlo per vendetta. Dopo tanti anni vengo a sapere che Diego Armandomi voleva morto. Cos’e pazze! Simpatico non gli ero, su questo non ci piove. ...

