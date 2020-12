Otto giorni di zona rossa. Dpcm di Natale al rush finale. Oggi il via libera di Palazzo Chigi. Restano da superare le ultime resistenze del fronte rigorista (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora un nulla di fatto. A meno di una settimana dalla vigilia di Natale milioni di persone attendono di capire cosa deciderà il governo: come e dove potremo passare le feste. La decisione dovrebbe arrivare nella mattinata di Oggi per poi esser messa nero su bianco al Consiglio dei ministri convocato alle 18. L’ipotesi che si fa più probabile è che ci saranno Otto giorni di zona rossa, cioè tutti i festivi e prefestivi. Calendario alla mano, quello che inizia domani potrebbe essere l’ultimo weekend di libertà. Infatti chi ha in programma di partire potrà farlo e ci si potrà muovere liberamente su tutto il territorio nazionale tranne in Abruzzo, l’unica regione da Oggi ancora arancione (in giornata dovrebbero passare in zona gialla ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 dicembre 2020) Ancora un nulla di fatto. A meno di una settimana dalla vigilia dimilioni di persone attendono di capire cosa deciderà il governo: come e dove potremo passare le feste. La decisione dovrebbe arrivare nella mattinata diper poi esser messa nero su bianco al Consiglio dei ministri convocato alle 18. L’ipotesi che si fa più probabile è che ci sarannodi, cioè tutti i festivi e prefestivi. Calendario alla mano, quello che inizia domani potrebbe essere l’ultimo weekend di libertà. Infatti chi ha in programma di partire potrà farlo e ci si potrà muoveremente su tutto il territorio nazionale tranne in Abruzzo, l’unica regione daancora arancione (in giornata dovrebbero passare ingialla ...

